Анекдот дня: что советует внучке Роза Марковна

Роза Марковна внучке:

– Фирочка, радость моя, в жизни всегда нужно улыбаться! Кому – то искренне, кому – то назло…

***

Фирочка, Вы, говорят, замуж вышли?

– Таки, да.

– И кого ж Вы осчастливили?

– Маму.

***

Одесса. Звонок в дверь, стоят двое:

– Здравствуйте, мы – cвидетели Иеговы!

– Да? И шо, у него сегодня свадьба?

***

Одесский двор:

– Семочка, не бей Изю лопаткой по голове. А то вспотеешь и простудишься.

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