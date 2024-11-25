Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: что советует внучке Роза Марковна

Анекдот дня: что советует внучке Роза Марковна

Утро доброе, Одесса! А чтобы оно и правда оказалось таковым, а этот понедельник стал днем легким и продуктивным, советуем начать этот день с порции непревзойденного одесского юмора.

Роза Марковна внучке:
– Фирочка, радость моя, в жизни всегда нужно улыбаться! Кому – то искренне, кому – то назло…

***
Фирочка, Вы, говорят, замуж вышли?
– Таки, да.
– И кого ж Вы осчастливили?
– Маму.

***
Одесса. Звонок в дверь, стоят двое:
– Здравствуйте, мы – cвидетели Иеговы!
– Да? И шо, у него сегодня свадьба?

***
Одесский двор:
– Семочка, не бей Изю лопаткой по голове. А то вспотеешь и простудишься.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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