Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как Циля мужа бережет

Анекдот дня: как Циля мужа бережет

Утро доброе, одесситы, и все живущие в нашей замечательной Одессе! И отличного всем осеннего настроения! А тем, у кого оно с утра не очень, настоятельно советуем зарядиться порцией доброго одесского юмора. А, впрочем, и всем остальным такой «заряд» не помешает.

***
Встречаются в Одессе у подъезда две соседки:
– Циля, это вы? И шо одна такие тяжелые сумки таскаете?
– Таки да, Сара. Мой Лёва – скрипач, у него музыкальные руки, их беречь надо!
На следующий день те же женщины в ЖЭКе:
– А вы, я вижу, Циля, делать скандал тоже сами ходите, а шо ваш Лёва таки не может прийти и разобраться?
– Вы шо, Сарочка, с мозгами поссорились? Лёва – творческий, ранимый человек, ему нервную систему беречь нужно.
Ещё через несколько дней:
– Видела вчера, Циля, от вас мужчина выходил, когда Лёва ваш в консерватории музицировал. Имею вам сказать, шо вы таки святая женщина! Так мужа бережете, так бережете!

Софочка и колье

***
– Фима, шо там упало на кухне?
– Софочка, успокойся, это не бунт, это случайно…

***
– Как перестать есть на ночь?
– Могу рассказать.
– Рассказать и я могу, а перестать как?

Раечка на диете

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Редакция ПРОФИЛЬ
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