Анекдот дня: как Циля мужа бережет

***

Встречаются в Одессе у подъезда две соседки:

– Циля, это вы? И шо одна такие тяжелые сумки таскаете?

– Таки да, Сара. Мой Лёва – скрипач, у него музыкальные руки, их беречь надо!

На следующий день те же женщины в ЖЭКе:

– А вы, я вижу, Циля, делать скандал тоже сами ходите, а шо ваш Лёва таки не может прийти и разобраться?

– Вы шо, Сарочка, с мозгами поссорились? Лёва – творческий, ранимый человек, ему нервную систему беречь нужно.

Ещё через несколько дней:

– Видела вчера, Циля, от вас мужчина выходил, когда Лёва ваш в консерватории музицировал. Имею вам сказать, шо вы таки святая женщина! Так мужа бережете, так бережете!

***

– Фима, шо там упало на кухне?

– Софочка, успокойся, это не бунт, это случайно…

***

– Как перестать есть на ночь?

– Могу рассказать.

– Рассказать и я могу, а перестать как?

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