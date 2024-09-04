Анекдот дня: что должен знать школьник Моня

Итак, начался сентябрь. И вместе с ним настал непростой период для родителей школьников… А впрочем, почему так уж сразу «непростой»? Главное – с какой стороны подойти к процессу… Вот, герою нашего сегодняшнего анекдота, кажется, убедить сынишку в важности школьного образования, таки удалось:

…1 Сентября. В одном из одесских двориков семья готовит Моню к школе.

Бабушка:

– Значит, девочек не обижай, за косы не трогай!

Дедушка:

– Будь храбрецом, не дай себя обидеть!

Мама:

– Обед положила тебе в пакетик, обязательно руки мой перед едой… Яша, а ты шо молчишь?

Папа:

– Мы с ним в школу идем – по дороге все расскажу.

Идет папа Яша и Моня в школу – перед ними проходит блондинка, невероятной красоты, сексуальная, длинноногая. Они застыли на минуту…

– Видел?

– Попробуй такое не заметить!

– Так вот Монечка, такие девочки спят только с круглыми отличниками!

***

Запись в школьном дневнике: «Ваш ребенок глотает окончания слов».

Ответ родителей: «Знам, ругам».

***

Учительница 11-го класса целый вечер горько рыдала, проверяя сочинения «Как я провел лето». Она узнала, что такое отдыхать по-настоящему, но вот незадача – годы уже ушли.

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