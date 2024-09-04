Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: что должен знать школьник Моня

Анекдот дня: что должен знать школьник Моня

Утро доброе, Одесса! Новый день настал и, по уже сложившейся доброй традиции, «Одесская жизнь» советует начать его с порции непревзойденного одесского (и не только) юмора.

Итак, начался сентябрь. И вместе с ним настал непростой период для родителей школьников… А впрочем, почему так уж сразу «непростой»? Главное – с какой стороны подойти к процессу… Вот, герою нашего сегодняшнего анекдота, кажется, убедить сынишку в важности школьного образования, таки удалось:

…1 Сентября. В одном из одесских двориков семья готовит Моню к школе.
Бабушка:
– Значит, девочек не обижай, за косы не трогай!
Дедушка:
– Будь храбрецом, не дай себя обидеть!
Мама:
– Обед положила тебе в пакетик, обязательно руки мой перед едой… Яша, а ты шо молчишь?
Папа:
– Мы с ним в школу идем – по дороге все расскажу.
Идет папа Яша и Моня в школу – перед ними проходит блондинка, невероятной красоты, сексуальная, длинноногая. Они застыли на минуту…
– Видел?
– Попробуй такое не заметить!
– Так вот Монечка, такие девочки спят только с круглыми отличниками!

Сына вызывают в школу

***
Запись в школьном дневнике: «Ваш ребенок глотает окончания слов».
Ответ родителей: «Знам, ругам».

Домашнее задание

***
Учительница 11-го класса целый вечер горько рыдала, проверяя сочинения «Как я провел лето». Она узнала, что такое отдыхать по-настоящему, но вот незадача – годы уже ушли.

Еще больше анекдотов:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua