Анекдот дня: что должен знать школьник Моня

Утро доброе, Одесса! Новый день настал и, по уже сложившейся доброй традиции, «Одесская жизнь» советует начать его с порции непревзойденного одесского (и не только) юмора.
Итак, начался сентябрь. И вместе с ним настал непростой период для родителей школьников… А впрочем, почему так уж сразу «непростой»? Главное – с какой стороны подойти к процессу… Вот, герою нашего сегодняшнего анекдота, кажется, убедить сынишку в важности школьного образования, таки удалось:
…1 Сентября. В одном из одесских двориков семья готовит Моню к школе.
Бабушка:
– Значит, девочек не обижай, за косы не трогай!
Дедушка:
– Будь храбрецом, не дай себя обидеть!
Мама:
– Обед положила тебе в пакетик, обязательно руки мой перед едой… Яша, а ты шо молчишь?
Папа:
– Мы с ним в школу идем – по дороге все расскажу.
Идет папа Яша и Моня в школу – перед ними проходит блондинка, невероятной красоты, сексуальная, длинноногая. Они застыли на минуту…
– Видел?
– Попробуй такое не заметить!
– Так вот Монечка, такие девочки спят только с круглыми отличниками!
***
Запись в школьном дневнике: «Ваш ребенок глотает окончания слов».
Ответ родителей: «Знам, ругам».
***
Учительница 11-го класса целый вечер горько рыдала, проверяя сочинения «Как я провел лето». Она узнала, что такое отдыхать по-настоящему, но вот незадача – годы уже ушли.
Еще больше анекдотов: