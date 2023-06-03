Анекдот дня: как найти украденный велосипед?

Доброе утро, Одесса! Выходные начались. А чтобы в понедельник было что вспомнить и рассказать коллеге, их нужно провести продуктивно. А начинать выходные лучше всего с юмора.
Приходит Изя к раввину:
— Ребя, у меня украли велосипед! Причем я уверен, что это сделал кто-нибудь из друзей. Как мне найти вора?
– Что ж, собери всех вместе и прочти им десять заповедей. Когда дойдешь до «не укради», посмотри в глаза: кто отведет взгляд, тот и есть вор.
На следующий день Изя приходит с цветами.
— Ну что, помог мой совет? — интересуется раввин.
— Огромное спасибо, ребе, помог. Я собрал людей, начал читать десять заповедей, а когда дошел до «не прелюбодействуй», то вспомнил, где оставил велосипед…
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