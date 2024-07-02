Анекдот дня: кто стучится в дверь одесского дворика

Одесса. Старый дворик. В дверь квартиры стучатся грабители.

— Кто там?

— Не бойтесь, открывайте, не гости!

*****

В одесском кинотеатре:

— Прошу прощения, мадам, снимите, пожалуйста, вашу шляпу! Я заплатил 50 гривен за билет и хочу хоть что-нибудь увидеть.

— А я за свою шляпу заплатила 500 гривен и хочу, чтобы её все видели.

*****

— Фима, ты можешь дать мне взаймы тысячу гривен?

— Нет, Яша.

— Я тебе это припомню!

— Вот видишь, а если бы я таки дал тебе деньги, ты бы немедленно забыл о них…

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