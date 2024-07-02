Анекдот дня: кто стучится в дверь одесского дворика

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!
Одесса. Старый дворик. В дверь квартиры стучатся грабители.
— Кто там?
— Не бойтесь, открывайте, не гости!
*****
В одесском кинотеатре:
— Прошу прощения, мадам, снимите, пожалуйста, вашу шляпу! Я заплатил 50 гривен за билет и хочу хоть что-нибудь увидеть.
— А я за свою шляпу заплатила 500 гривен и хочу, чтобы её все видели.
*****
— Фима, ты можешь дать мне взаймы тысячу гривен?
— Нет, Яша.
— Я тебе это припомню!
— Вот видишь, а если бы я таки дал тебе деньги, ты бы немедленно забыл о них…
У нас есть и другие анекдоты: