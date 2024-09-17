Анекдот дня: как одесситы попадают в рай

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В Одессе:
— Роза, хотите пойти со мной в музей?
— Жора! Вы шо, таки слово «рэсторан» не выговариваете?
Перекличка в одесском трамвае:
— Соня, ты вошла, Соня?!
— Она ещё как вошла! Она уже трижды мне на ногу наступила!
Только одесситы под предлогом «я только спросить» минуют чистилище и попадают сразу в рай!
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