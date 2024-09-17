Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как одесситы попадают в рай

Анекдот дня: как одесситы попадают в рай

Доброе утро, читатели! Новый день наступил, и мы рады предложить вам порцию свежих и забавных анекдотов. Начните утро с хорошего смеха и заряжайтесь позитивом на весь день! Читайте, смейтесь и наслаждайтесь!

В Одессе:
— Роза, хотите пойти со мной в музей?
— Жора! Вы шо, таки слово «рэсторан» не выговариваете?

Перекличка в одесском трамвае:
— Соня, ты вошла, Соня?!
— Она ещё как вошла! Она уже трижды мне на ногу наступила!

Только одесситы под предлогом «я только спросить» минуют чистилище и попадают сразу в рай!

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