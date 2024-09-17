Анекдот дня: как одесситы попадают в рай

В Одессе:

— Роза, хотите пойти со мной в музей?

— Жора! Вы шо, таки слово «рэсторан» не выговариваете?

Перекличка в одесском трамвае:

— Соня, ты вошла, Соня?!

— Она ещё как вошла! Она уже трижды мне на ногу наступила!

Только одесситы под предлогом «я только спросить» минуют чистилище и попадают сразу в рай!

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