Анекдот дня: Роскосмос запускает новую программу

Доброе утро, одесситы! Сегодня суббота, а значит можно немного отдохнуть от трудовых будней (ну, если воздушная тревога нам не помешает), а для зарядки позитивом на весь день – почитать новый анекдот.
Итак, чем же озадачен сейчас Роскосмос?
Роскосмос объявил о запуске новой космической программы, направленной на поиск внеземных цивилизаций дружественных россии.
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