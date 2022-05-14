Анекдот дня: Роскосмос запускает новую программу

Анекдот дня: что думают Одесситы насчет права путина на 9 мая? Доброе утро, Одесса! Есть две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что сегодня пятница, а значит впереди выходные. Плохая в том, что число 13-е. А значит стоит ожидать очередных гадостей от путлера, который так любит нумерологию. Впрочем, он всегда ошибается. Вот и сегодняшний анекдот об этом. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: чем озадачены оккупанты? Доброе утро, мы из Одессы! И не страшны нам ни горе, ни беда, ни вражеские «прилеты» (хотя вот их бы лучше бы не было). Но верим в ВСУ и в нашу скорую Победу. А для заряда позитива «Одесская жизнь» подготовила очередной актаульный анекдот.

Итак, что же озадачило в Украине рашистских оккупантов? ПОДРОБНЕЕ