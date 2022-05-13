Анекдот дня: что думают Одесситы насчет права путина на 9 мая?

Доброе утро, Одесса! Есть две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что сегодня пятница, а значит впереди выходные. Плохая в том, что число 13-е. А значит стоит ожидать очередных гадостей от путлера, который так любит нумерологию. Впрочем, он всегда ошибается. Вот и сегодняшний анекдот об этом.
— Соломон Маркович, ви слышали шо заявил путин?
— А шо, оно опять ляпнуло шото про нацистов?
— Та не, он заявил, шо эрэфию хотят таки лишить статуса страны-победительницы во Второй мировой войне.
— Моня, Вторая мировая закончилась в 1945, а эрэфия появилась в 1991 и кто давал ей статус победителя? Я шото не помню.
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