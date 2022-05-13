Анекдот дня: что думают Одесситы насчет права путина на 9 мая?

Анекдот дня: чем озадачены оккупанты? Доброе утро, мы из Одессы! И не страшны нам ни горе, ни беда, ни вражеские «прилеты» (хотя вот их бы лучше бы не было). Но верим в ВСУ и в нашу скорую Победу. А для заряда позитива «Одесская жизнь» подготовила очередной актаульный анекдот.

Итак, что же озадачило в Украине рашистских оккупантов? ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: что объявит путин 9 мая? Доброе утро, Одесса! Вчерашний день выдался для нас нелегким. Но это не повод падать духом. А для утренней зарядки позитива «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию очередной антивоенный анекдот. И не забываем: посмеяться над врагом – наполовину его победить.

Итак, не за горами 9 мая – сакральный день для роZZиян и их «слетевшего с катушек» президента. Что же он задумал? ПОДРОБНЕЕ