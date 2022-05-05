Анекдот дня: чем «болеют» оккупанты в Украине?

Анекдот дня: путинский мародер и интернет Доброе утро, Одесса! Несмотря на непростое время, «Одесская жизнь» рекомендует начать новый день с улыбкой и надежной на то, что все плохое рано или поздно закончится.

И сегодня мы предлагаем вашему вниманию очередной анекдот-быль. Его рассказал блогер Максим Мирович. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: эволюция демократии в россии Доброе утро, мы из Одессы! И, соответственно, нам не страшны ни горе, ни беда. И хотя прошедшее вчера 2 мая приятным не назовешь, терять бодрость духа не стоит. Все плохое в нашей жизни очень скоро закончится. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: о чем говорили по телефону Зеленский и Байден? Доброе утро, мы из Одессы! И, соответственно, нам не страшны ни горе, ни беда. Так что не теряем бодрости духа и надеемся, что все плохое в нашей жизни очень скоро закончится. И соблюдаем комендантский час, разумеется.

А для поднятия настроения «Одесская жизнь» подготовила для вас очередную порцию утреннего позитива. ПОДРОБНЕЕ