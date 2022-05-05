Анекдот дня: чем «болеют» оккупанты в Украине?

Доброе утро, Одесса и одесситы! И уже по доброй (надеемся) традиции мы предлагаем вам начать новый день исключительно с позитива. А поможет вам в этом новый антивоенный анекдот от «Одесской жизни». Ведь посмеяться над противником – значит, наполовину его победить, помните?
Привезли в россию тело солдата. Родственники интересуются:
– почему умер?
– от короновируса.
– а почему без головы?
– Новый ирпенский штамм.
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