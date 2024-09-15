Анекдот дня: как одессит на базаре в Италии торговался

Всех-всех с добрым утром! И поскольку день воскресный, грех начать его не с улыбки и/или заряда хорошего настроения. Ну а мы, как обычно, рады предложить вам утреннюю порцию непревзойденного одесского юмора.
Да, сегодня многие наверняка пойдут делать базар на Привоз, или на Новый или еще на какой-либо рынок наш одесский… Ну а мы отправимся еще дальше и убедимся, что наших там, ой, как хорошо знают!
***
Собрался один одессит в Италию ехать, ну, ему говорят, что мол у них там на базаре можно (нужно) цену, сбивать…
Ну, приехал туда значит, пошел на базар, выбрал какую-то безделушку, спрашивает:
– Сколько?
Торговец:
– 1000 лир.
– 500!!!
– 800…
– 400!!!
– Ты откуда такой?!
– Я из Одессы!!!
– О-о-о!!! В знак дружбы наших стран, забирай бесплатно!
– Тогда давай две!
***
Соломон Абрамович Финкильштейн на свой 80-летний юбилей таки решился приехать из Нес Циона до Одессы, повидать историческую родину. Вышел из такси – видит, его старый дом на углу Преображенской и Еврейской стоит, даже орнаменты на фасаде те же, обветшал только…
Те же скамеечки во дворе, то же белье на балконах…
Старик умилился, оглядывается дальше – видит, аптека, де раньше был хлебный, а рядом стоит та же будка сапожника…
Он подошел, постучал в закрытую створку:
– Или есть тут хто?
Изнутри раздался старческий голос:
– Ну?
– Помню эту будку ещё 50 лет назад! Даже однажды оставил тут пару обуви, коричневые мокасины.
Снутри:
– Это которые с красным кантом.
– Точно!
– И нужно было таки приклеить левую подошву!
– Таки да!
– В среду будут готовы!
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