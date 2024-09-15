Анекдот дня: как одессит на базаре в Италии торговался

Да, сегодня многие наверняка пойдут делать базар на Привоз, или на Новый или еще на какой-либо рынок наш одесский… Ну а мы отправимся еще дальше и убедимся, что наших там, ой, как хорошо знают!

***

Собрался один одессит в Италию ехать, ну, ему говорят, что мол у них там на базаре можно (нужно) цену, сбивать…

Ну, приехал туда значит, пошел на базар, выбрал какую-то безделушку, спрашивает:

– Сколько?

Торговец:

– 1000 лир.

– 500!!!

– 800…

– 400!!!

– Ты откуда такой?!

– Я из Одессы!!!

– О-о-о!!! В знак дружбы наших стран, забирай бесплатно!

– Тогда давай две!

***

Соломон Абрамович Финкильштейн на свой 80-летний юбилей таки решился приехать из Нес Циона до Одессы, повидать историческую родину. Вышел из такси – видит, его старый дом на углу Преображенской и Еврейской стоит, даже орнаменты на фасаде те же, обветшал только…

Те же скамеечки во дворе, то же белье на балконах…

Старик умилился, оглядывается дальше – видит, аптека, де раньше был хлебный, а рядом стоит та же будка сапожника…

Он подошел, постучал в закрытую створку:

– Или есть тут хто?

Изнутри раздался старческий голос:

– Ну?

– Помню эту будку ещё 50 лет назад! Даже однажды оставил тут пару обуви, коричневые мокасины.

Снутри:

– Это которые с красным кантом.

– Точно!

– И нужно было таки приклеить левую подошву!

– Таки да!

– В среду будут готовы!

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