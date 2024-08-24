Анекдот дня: как торгуются одесситы

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На Привозе тётенька рассматривает на лотке моток верёвки и спрашивает:
— Девушка, это бельевая верёвка?
— Повесите бельё — будет бельевая.
— Моня, вот тебе десять конфет, половину отдай братику.
— Я ему отдам три штуки.
— Ты что, не умеешь считать?
— Я-то умею, а вот он — нет.
Так, как торгуются в Одессе, не торгуются нигде.
Картина маслом: один одессит выбирает в магазине дверь в новую квартиру и торгуется до упора.
Продавец его убеждает:
— Ну нельзя ниже! Я и так уже на полу! Земля уже!
Покупатель на это ему отвечает:
— А ты лопату возьми и копай, копай!
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