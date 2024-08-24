Анекдот дня: как торгуются одесситы

На Привозе тётенька рассматривает на лотке моток верёвки и спрашивает:

— Девушка, это бельевая верёвка?

— Повесите бельё — будет бельевая.

— Моня, вот тебе десять конфет, половину отдай братику.

— Я ему отдам три штуки.

— Ты что, не умеешь считать?

— Я-то умею, а вот он — нет.

Так, как торгуются в Одессе, не торгуются нигде.

Картина маслом: один одессит выбирает в магазине дверь в новую квартиру и торгуется до упора.

Продавец его убеждает:

— Ну нельзя ниже! Я и так уже на полу! Земля уже!

Покупатель на это ему отвечает:

— А ты лопату возьми и копай, копай!

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