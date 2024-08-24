Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как торгуются одесситы

Анекдот дня: как торгуются одесситы

Доброе утро, читатели! Новый день наступил, и мы рады предложить вам порцию свежих и забавных анекдотов. Начните утро с хорошего смеха и заряжайтесь позитивом на весь день! Читайте, смейтесь, смейтесь, смейтесь, смейтесь и наслаждайтесь!

На Привозе тётенька рассматривает на лотке моток верёвки и спрашивает:
— Девушка, это бельевая верёвка?
— Повесите бельё — будет бельевая.

— Моня, вот тебе десять конфет, половину отдай братику.
— Я ему отдам три штуки.
— Ты что, не умеешь считать?
— Я-то умею, а вот он — нет.

Так, как торгуются в Одессе, не торгуются нигде.
Картина маслом: один одессит выбирает в магазине дверь в новую квартиру и торгуется до упора.
Продавец его убеждает:
— Ну нельзя ниже! Я и так уже на полу! Земля уже!
Покупатель на это ему отвечает:
— А ты лопату возьми и копай, копай!

У нас есть и другие анекдоты:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua