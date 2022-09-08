Анекдот дня: про Мойшу, Италию и спагетти

Доброе утро, Одесса и одесситы! Надеемся, что сегодняшний четверг станет для вас удачным и плодотворным во всех смыслах днем.
А для утренней зарядки позитивом ловите наш анекдот:
Мойша отдыхал в Италии и познакомился с местной девушкой. Влюбился по уши. Вскоре она говорит ему, что беременна.
Он:
– Ой, мне таки надо уехать домой, а ты рожай ребенка. Как родишь, я разведусь с женой и приеду к тебе.
Она:
– А как тебе об этом сообщить, чтобы жена не узнала?
Он:
– А ты просто пришли телеграмму с одним словом – «Спагетти», и я все пойму.
Он уехал… Через девять месяцев жена звонит ему на работу и говорит, что получила какую-то телеграмму про спагетти. Приходит Мойша домой, берет телеграмму, читает и падает в обморок.
Там написано: «Спагетти, Спагетти, Спагетти и Спагетти. Две с сосиской, две без».
Еще больше анекдотов:
- Фима наехал машиной на девушку;
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- Не важно, какого пола невеста, если…
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