Анекдот дня: про Мойшу, Италию и спагетти

Доброе утро, Одесса и одесситы! Надеемся, что сегодняшний четверг станет для вас удачным и плодотворным во всех смыслах днем.

А для утренней зарядки позитивом ловите наш анекдот:

Мойша отдыхал в Италии и познакомился с местной девушкой. Влюбился по уши. Вскоре она говорит ему, что беременна.

Он:

– Ой, мне таки надо уехать домой, а ты рожай ребенка. Как родишь, я разведусь с женой и приеду к тебе.

Она:

– А как тебе об этом сообщить, чтобы жена не узнала?

Он:

– А ты просто пришли телеграмму с одним словом – «Спагетти», и я все пойму.

Он уехал… Через девять месяцев жена звонит ему на работу и говорит, что получила какую-то телеграмму про спагетти. Приходит Мойша домой, берет телеграмму, читает и падает в обморок.

Там написано: «Спагетти, Спагетти, Спагетти и Спагетти. Две с сосиской, две без».

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