Анекдот дня: як одесит на базарі в Італії торгувався

Так, сьогодні багато хто напевно піде робити базар на Привоз, чи на Новий, чи ще на якийсь ринок наш одеський… Ну а ми вирушимо ще далі і переконаємося, що наших там, ой, як добре знають!

***

Зібрався один одесит до Італії їхати, ну, йому кажуть, що, мовляв, у них там на базарі можна (потрібно) ціну, збивати…

Ну, приїхав туди, значить, пішов на базар, вибрав якусь дрібничку, питає:

– Скільки?

Продавець:

– 1000 лір.

– 500!

– 800…

– 400!

– Ти звідки такий?

– Я з Одеси!

– О-о-о! На знак дружби наших країн забирай безкоштовно!

– Тоді давай дві!

***

Соломон Абрамович Фінкільштейн на свій 80-річний ювілей таки наважився приїхати з Нес Ціону до Одеси, побачити історичну батьківщину. Вийшов із таксі – бачить, його старий будинок на розі Преображенської та Єврейської стоїть, навіть орнаменти на фасаді ті ж, занепало тільки…

Ті ж лавочки у дворі, та ж білизна на балконах…

Старий зворушився, озирається далі – бачить, аптека, де раніше був хлібний, а поруч стоїть та сама будка шевця.

Він підійшов, постукав у закриту стулку:

– Чи є тут хтось?

Зсередини пролунав старечий голос:

– Ну?

– Пам’ятаю цю будку ще 50 років тому! Навіть одного разу залишив тут пару взуття, коричневі мокасини.

Усередині:

– Це якісь із червоним кантом.

– Точно!

– І треба було таки приклеїти ліву підошву!

– Такі так!

– У середу будуть готові!

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