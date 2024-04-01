Анекдот дня: как еврейская мама замужней дочери звонила

Всем привет и не только всех вас и нас с понедельником, но и с 1 апреля! И пускай нам нынче, мягко говоря, не совсем до юмора, для того чтобы жить, надеяться, верить и бороться нам все же необходимо хоть немного позитива. К тому же, наш одесский юмор, как известно, непобедим и неистребим.
И поэтому, не изменяя нашей доброй традиции, начинаем апрель с анекдота:
Пожилая еврейская мама звонит своей замужней дочери и спрашивает ее, как идут дела.
– Все ужасно, – стонет дочь. – У меня раскалывается голова, болят спина и ноги, в доме беспорядок, а дети сводят меня с ума.
– Послушай, не расстраивайся, – успокаивает ее бабушка, – сейчас все устроим. Ты пойди приляг, а я сейчас приеду, приготовлю обед, приберусь и таки потом погуляю с детьми. А ты немного отдохнешь и приготовишь ужин для Соломона.
– Для Соломона? – удивилась женщина. – Для какого Соломона?
– Как для какого, для твоего мужа! – отвечает бабушка.
– Моего мужа зовут не Соломон, а Мойша! – отрезала женщина.
– Вейз мир! – восклицает бабушка, – я, должно быть, не туда попала!
– Вейз мир! – воскликнула женщина, – так вы шо, не приедете?!..
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