Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как еврейская мама замужней дочери звонила

Анекдот дня: как еврейская мама замужней дочери звонила

Всем привет и не только всех вас и нас с понедельником, но и с 1 апреля! И пускай нам нынче, мягко говоря, не совсем до юмора, для того чтобы жить, надеяться, верить и бороться нам все же необходимо хоть немного позитива. К тому же, наш одесский юмор, как известно, непобедим и неистребим.

И поэтому, не изменяя нашей доброй традиции, начинаем апрель с анекдота:

Пожилая еврейская мама звонит своей замужней дочери и спрашивает ее, как идут дела.
– Все ужасно, – стонет дочь. – У меня раскалывается голова, болят спина и ноги, в доме беспорядок, а дети сводят меня с ума.
– Послушай, не расстраивайся, – успокаивает ее бабушка, – сейчас все устроим. Ты пойди приляг, а я сейчас приеду, приготовлю обед, приберусь и таки потом погуляю с детьми. А ты немного отдохнешь и приготовишь ужин для Соломона.
– Для Соломона? – удивилась женщина. – Для какого Соломона?
– Как для какого, для твоего мужа! – отвечает бабушка.
– Моего мужа зовут не Соломон, а Мойша! – отрезала женщина.
– Вейз мир! – восклицает бабушка, – я, должно быть, не туда попала!
– Вейз мир! – воскликнула женщина, – так вы шо, не приедете?!..

Белка в колесе, карикатура

Белочка, карикатура

Еще больше одесских анекдотов:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua