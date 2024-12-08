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Анекдот дня: как мадам Марик свой день рождения отмечала

Анекдот дня: как мадам Марик свой день рождения отмечала

С добрым (надеемся) воскресным утром! И настроения соответствующего. А кому с таковым не повезло, будем исправлять! Разумеется, не без порции непревзойденного одесского юмора от «Одесской жизни».

А у кого сегодня день рождения – тем наши поздравления от всей души! И сегодня мы узнаем, как отмечала этот день наша знакомая мадам Марик.

У 85-летней мадам Марик день рождения. Должны прийти ее подруги. Купила торт, пирожные, и положилa все это на кухне. А так как память уже не та, написала записку, что и в каком порядке надо делать, и прикрепила на холодильнике:
1.Напоить чаем.
2.Угостить тортом.
3.Угостить пирожными.
Пришли подружки. Мадам Марик идет на кухню и читает: 1. Напоить чаем. Она приносит в комнату чай, все пьют.
Она опять идет на кухню и читает: 1. Напоить чаем. Они опять пьют чай…
И так 6 раз. После этого подружки прощаются и уходят. Уже на улице одна из них говорит:
– Мадам Марик совсем плохая. Два часа просидели – хоть бы чаем напоила.
Вторая:
– А разве мы были у неё?
Третья:
– Кто такая мадам Марик?
В это время мадам Марик зашла на кухню, а там торт, пирожные, все нетронутое…
– Вот дуры старые – даже не пришли!!!

Годавщина и ебелей

***
– Циля Абрамовна, куда это Вы, таки, собрались?
– Пойду в гости, а то, вдруг, они сами припрутся…

***
Сара поняла, шо нада худеть, когда провалилась в открытый люк… И не упала.

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