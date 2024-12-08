Анекдот дня: как мадам Марик свой день рождения отмечала

А у кого сегодня день рождения – тем наши поздравления от всей души! И сегодня мы узнаем, как отмечала этот день наша знакомая мадам Марик.

У 85-летней мадам Марик день рождения. Должны прийти ее подруги. Купила торт, пирожные, и положилa все это на кухне. А так как память уже не та, написала записку, что и в каком порядке надо делать, и прикрепила на холодильнике:

1.Напоить чаем.

2.Угостить тортом.

3.Угостить пирожными.

Пришли подружки. Мадам Марик идет на кухню и читает: 1. Напоить чаем. Она приносит в комнату чай, все пьют.

Она опять идет на кухню и читает: 1. Напоить чаем. Они опять пьют чай…

И так 6 раз. После этого подружки прощаются и уходят. Уже на улице одна из них говорит:

– Мадам Марик совсем плохая. Два часа просидели – хоть бы чаем напоила.

Вторая:

– А разве мы были у неё?

Третья:

– Кто такая мадам Марик?

В это время мадам Марик зашла на кухню, а там торт, пирожные, все нетронутое…

– Вот дуры старые – даже не пришли!!!

***

– Циля Абрамовна, куда это Вы, таки, собрались?

– Пойду в гости, а то, вдруг, они сами припрутся…

***

Сара поняла, шо нада худеть, когда провалилась в открытый люк… И не упала.

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