Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: какова она – жизнь без мата?

Анекдот дня: какова она – жизнь без мата?

Всем привет и с экватором рабочей недели! А чтобы удача сегодня вас таки не покидала и работа работалась успешно, и начальство не особо доставало и… (нужное подставить), начните день с порции наших анекдотов.

И сегодня мы узнаем, какие интересные курсы окончила Софа, верит ли Фима в любовь с первого взгляда и что поняла о себе Сара:

– Софа, где ты пропадала столько дней?
– Ходила на курсы «Жизнь без мата»!
– Ну и как?..
– Раздосадована… Подите прочь…

анекдот про мат

***
– Фима, ты веришь в любовь с первого взгляда?
– В моем возрасте уже зрение подводит. Щупать надо.

***
Сара поняла, шо надо худеть, когда провалилась в открытый люк… И не упала.

Похудение, одесский юмор

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