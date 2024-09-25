Анекдот дня: какова она – жизнь без мата?

И сегодня мы узнаем, какие интересные курсы окончила Софа, верит ли Фима в любовь с первого взгляда и что поняла о себе Сара:

– Софа, где ты пропадала столько дней?

– Ходила на курсы «Жизнь без мата»!

– Ну и как?..

– Раздосадована… Подите прочь…

***

– Фима, ты веришь в любовь с первого взгляда?

– В моем возрасте уже зрение подводит. Щупать надо.

***

Сара поняла, шо надо худеть, когда провалилась в открытый люк… И не упала.

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