Анекдот дня: Рабинович удивляет друзей неиссякаемым оптимизмом

Всем привет и с днем воскресным! Советуем начать его с чашки бодрящего кофе и не менее бодрящих анекдотов от «Одесской жизни». И тогда удача на весь день и позитивный настрой вам будут, несомненно, обеспечены!
И сегодняшние наши анекдоты – об оптимистах, которые так и норовят увидеть хорошее во всем, даже, казалось бы, в самых неприятных ситуациях. И ведь им действительно везет, как, например, Рабиновичу:
…Что бы ни случилось, Рабинович имел обыкновение говорить: «Это еще ничего, могло быть и хуже!»
Однажды приятели решили рассказать Рабиновичу такое, что не позволило бы ему произнести эту фразу.
– Рабинович, вы слышали, какой кошмар случился у Шварцмана?
– Нет, а шо такое?
– Сегодня он пришел с работы раньше на час и застал свою жену в постели с Хаймовичем.
Так он застрелил их обоих насмерть, а потом застрелился сам!
– Какое горе! Но это еще ничего, могло быть и хуже!
– Как? Что могло быть хуже?!
– Если бы он пришел раньше не на час, а на два, то застрелил бы меня…
***
Пессимист (уныло):
Боже, как же все кругом плохо! Настолько плохо, что хуже, кажется, уже и быть не может!
– Оптимист (радостно):
– Может! Может!
***
Гороскоп на завтра:
У оптимистов будет все плохо, но они не заметят.
У пессимистов будет все хорошо, но им опять не понравится.
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