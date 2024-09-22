Анекдот дня: Рабинович удивляет друзей неиссякаемым оптимизмом

И сегодняшние наши анекдоты – об оптимистах, которые так и норовят увидеть хорошее во всем, даже, казалось бы, в самых неприятных ситуациях. И ведь им действительно везет, как, например, Рабиновичу:

…Что бы ни случилось, Рабинович имел обыкновение говорить: «Это еще ничего, могло быть и хуже!»

Однажды приятели решили рассказать Рабиновичу такое, что не позволило бы ему произнести эту фразу.

– Рабинович, вы слышали, какой кошмар случился у Шварцмана?

– Нет, а шо такое?

– Сегодня он пришел с работы раньше на час и застал свою жену в постели с Хаймовичем.

Так он застрелил их обоих насмерть, а потом застрелился сам!

– Какое горе! Но это еще ничего, могло быть и хуже!

– Как? Что могло быть хуже?!

– Если бы он пришел раньше не на час, а на два, то застрелил бы меня…

***

Пессимист (уныло):

Боже, как же все кругом плохо! Настолько плохо, что хуже, кажется, уже и быть не может!

– Оптимист (радостно):

– Может! Может!

***

Гороскоп на завтра:

У оптимистов будет все плохо, но они не заметят.

У пессимистов будет все хорошо, но им опять не понравится.

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