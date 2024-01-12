Анекдот дня: про обновку Сарочки

Не смешной скандал: стендаперша некорректно пошутила о вдовах украинских защитников Не успел утихнуть громкий скандал после новогодних выступлений «Дизель шоу» и «Квартала 95», как стало известно об очередном подобном инциденте: на этот раз «отличилась» стендап-комик Виктория Таран, которая некорректно высказалась о «богатых» украинских вдовах. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот про Фиму и его тещу Доброе утро, одесситы! Семья — это место, где ты всегда найдешь поддержку и понимание, несмотря на все невзгоды. Но некоторые родственные отношения имеют противоположную сторону, особенно, если это теща и зять. Об этом наш утренний анекдот четверга. ПОДРОБНЕЕ

Нужен ли юмор во время войны? Такой точно не нужен! Одессу давно признали столицей юмора. Наш город дал миру многих юмористов — писателей, актеров, клоунов и прочих работников «смешного» жанра. Наверное, поэтому одесситы относятся к юмору весьма избирательно, не переносят избитых острот или шуток ниже пояса. И может быть, поэтому новогоднее выступление главных «производителей юмора» — «Квартала 95» и «Дизель-шоу» вызвало у жителей Одессы обиду и возмущение. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот о том, как правильно выйти из новогодних праздников Доброе утро, одесситы! Зима в разгаре, солнышко нас радует очень редко, праздники позади и нужно настраиваться на рутину и трудовые будни. Герои наших утренних анекдотов точно знают, как выйти из новогодних праздников без последствий. ПОДРОБНЕЕ