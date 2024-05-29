Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как одесситка Рива Иосифовна судью в ужас привела

Анекдот дня: как одесситка Рива Иосифовна судью в ужас привела

Утро доброе и с экватором рабочей нелели! Настрой боевой и к трудовым свершениям готовы?.. Как это «нет»? Тогда вам просто необходимо зарядиться позитивом от наших анекдотов! А если и да, то и вам порция доброго одесского юмора уж никак не помешает.

И давайте-ка сегодня заглянем в одесский суд… Хотя хорошо бы таки там и не бывать, и уж особенно тем, с кем хорошо знакома наша героиня:

Одесский суд. Прокурор вызывает свидетельницу:

– Рива Иосифовна, вы знакомы с обвиняемым?

– Или я с ним знакома! Это же Рувимчик, босяк с Молдаванки, со Старопортофранковской. У него, как в паху шото появилось, так стал промышлять мелким щипачеством, а потом собрал деньги на притон и стал скупать краденого. Сейчас депутат или шото такое, тот еще пуриц.

Все в ужасе, адвокат подсудимого перехватывает инициативу:

– Рива Иосифовна, а прокурора вы знаете?

– Ой, та мне его не знать! Я Ромочку вот такусеньким на коленях колысала, пока его балагула-папаша его мамаше волосья драл, а она орала на всю Пэрэсип, ныкейва такая. Сёма, папка его, потом по мокрому делу пошел, а мамаша загуляла, так он по улице шлялся и у марвихеров на приёме был. Они ему потом вскладчину юридический диплом купили, так он теперь видите – прокурор, агрейсе начальник…

Тут вскидывается прокурор:

– А адвокат вам знаком?

– Так знаком, шо даже боюсь сказать. Изя, ты от бабы Ривы нос-то не вороти, баба Рива тебе имеет сказать, что, пока ты по судам всякий дрек за деньги отмазываешь, до твоей Наины уже пятеро хахалей повадились, причем поимей в виду, шо пятый – вот этот вот, шоб не засмеяться, прокурор!

Судья вызывает прокурора и адвоката к себе и шипит им:

– Мамзеры, шлимазлы, вы кого до меня в свидетели привели? Поимейте в виду: если кому-то придет в задницу светлая мысль спросить у бабки, или она знает меня – обоих на урановые рудники отправлю!

Анекдот про суд

Карикатура про суд

Анекдот про развод в суде

Еще больше анекдотов:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Анекдот дня: почему Софа Моисеевна не купается на пляже
    Анекдот дня: почему Софа Моисеевна не купается на пляже

    Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одесский боевой кот Шайба стал героем мультфильма (видео)
    Одесский боевой кот Шайба стал героем мультфильма (видео)

    История боевого кота Шайбы и его друга Александра из 122 бригады ТрО легла в основу мультфильма, в котором показали как неразлучные друзья успевают не только врага бить, но и собирать средства на нужды ВСУ, а также сотрудничать с организациями, которые заботятся о беспризорных животных. 

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: как доктор Сарочку за две минуты вылечил
    Анекдот дня: как доктор Сарочку за две минуты вылечил

    Всем привет! Ну что – выходные прошли удачно?.. А если нет, то вам несомненно повезет в другой раз, а пока что быстро встаем, «заряжаемся» кофе и прочими бодрящими напитками и начинаем день с традиционной порции позитива от «Одесской жизни».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одессит получил шанс на жизнь с новым сердцем (видео)
    Одессит получил шанс на жизнь с новым сердцем (видео)

    В Киеве успешно провели трансплантацию сердца одесситу Виталию Калашнику – и это стало важным событием как для него, так и для украинской медицины в целом.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: как одесситка с французом знакомилась
    Анекдот дня: как одесситка с французом знакомилась

    Утро доброе, одесситы и не только! Итак, воскресенье… И это не только день отсыпания и вкусняшек поедания (хотя и этим, само собой, пренебрегать не следует). Это еще и день прогулок (если погода позволяет, конечно) и (как знать?) всяческих приятных встреч и даже новых знакомств… По крайней мере, этого от всей души желает вам сегодня «Одесская жизнь».

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua