Анекдот дня: как одесситка Рива Иосифовна судью в ужас привела

И давайте-ка сегодня заглянем в одесский суд… Хотя хорошо бы таки там и не бывать, и уж особенно тем, с кем хорошо знакома наша героиня:

Одесский суд. Прокурор вызывает свидетельницу:

– Рива Иосифовна, вы знакомы с обвиняемым?

– Или я с ним знакома! Это же Рувимчик, босяк с Молдаванки, со Старопортофранковской. У него, как в паху шото появилось, так стал промышлять мелким щипачеством, а потом собрал деньги на притон и стал скупать краденого. Сейчас депутат или шото такое, тот еще пуриц.

Все в ужасе, адвокат подсудимого перехватывает инициативу:

– Рива Иосифовна, а прокурора вы знаете?

– Ой, та мне его не знать! Я Ромочку вот такусеньким на коленях колысала, пока его балагула-папаша его мамаше волосья драл, а она орала на всю Пэрэсип, ныкейва такая. Сёма, папка его, потом по мокрому делу пошел, а мамаша загуляла, так он по улице шлялся и у марвихеров на приёме был. Они ему потом вскладчину юридический диплом купили, так он теперь видите – прокурор, агрейсе начальник…

Тут вскидывается прокурор:

– А адвокат вам знаком?

– Так знаком, шо даже боюсь сказать. Изя, ты от бабы Ривы нос-то не вороти, баба Рива тебе имеет сказать, что, пока ты по судам всякий дрек за деньги отмазываешь, до твоей Наины уже пятеро хахалей повадились, причем поимей в виду, шо пятый – вот этот вот, шоб не засмеяться, прокурор!

Судья вызывает прокурора и адвоката к себе и шипит им:

– Мамзеры, шлимазлы, вы кого до меня в свидетели привели? Поимейте в виду: если кому-то придет в задницу светлая мысль спросить у бабки, или она знает меня – обоих на урановые рудники отправлю!

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