Анекдот дня: грустное открытие мужа Цили и шикарный голос супруга Софочки

– Циля, я заметил, что если не жрать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой, морда становится таки меньше, но грустнее…

***

– Софочка, я же тоже должен иметь в семье какой-то голос!

– Моня, ты имеешь шикарный голос, таки закрой рот и береги его!

***

– Изя, ты смотрел утренние новости? Там был сюжет о том, как судили многоженца и дали ему три года тюрьмы!

– Шо-то я не понял: это шоб наказать или ему таки дали немного отдохнуть?..

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