Анекдот дня: сумне відкриття чоловіка Цілі та шикарний голос чоловіка Софочки

– Цилю, я помітив, що якщо не жерти хліб, цукор, жирне м’ясо, не пити пиво з рибкою, морда стає меншою, але сумнішою…

***

– Софочка, я теж повинен мати в сім’ї якийсь голос!

– Моню, ти маєш шикарний голос, таки закрий рота і бережи його!

***

– Ізя, ти дивився ранкові новини? Там був сюжет про те, як судили багатоженця та дали йому три роки в’язниці!

– Щось я не зрозумів: це шоб покарати чи йому таки дали трохи відпочити?

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