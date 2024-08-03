Анекдот дня: что Роза нашла в этом Моне

— Давид Семёнович, откуда у вас такое обаяние?

— Вы ещё ничего не спросили, а я уже согласна!

*****

Одесский вечер. Во дворе дома стучат доминошники, соседи обсуждают последние новости.

Вдруг на балкон выскакивает мужчина в майке и трусах:

— Кто сказал «жидовская морда»?! — кричит он.

Все молчат.

— Я спрашиваю, кто таки сказал «жидовская морда»?

Из окна высовывается соседка:

— Моня, успокойся, это телевизор.

*****

— Семён Маркович, как вам живётся на пенсии?

— Да разве это жизнь? Засмотрелся вчера на Французском бульваре на красивую девушку, она это заметила и спрашивает: «Вы что-то хотели?». А я: «Уже нет, таки просто смотрю»!

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