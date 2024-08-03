Анекдот дня: что Роза нашла в этом Моне

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!
— Давид Семёнович, откуда у вас такое обаяние?
— Вы ещё ничего не спросили, а я уже согласна!
*****
Одесский вечер. Во дворе дома стучат доминошники, соседи обсуждают последние новости.
Вдруг на балкон выскакивает мужчина в майке и трусах:
— Кто сказал «жидовская морда»?! — кричит он.
Все молчат.
— Я спрашиваю, кто таки сказал «жидовская морда»?
Из окна высовывается соседка:
— Моня, успокойся, это телевизор.
*****
— Семён Маркович, как вам живётся на пенсии?
— Да разве это жизнь? Засмотрелся вчера на Французском бульваре на красивую девушку, она это заметила и спрашивает: «Вы что-то хотели?». А я: «Уже нет, таки просто смотрю»!
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