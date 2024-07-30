Анекдот дня: Как Фима готовится к свадьбе с Цилей

— Денег много не бывает!

— Изя, я таки вам скажу, шо их и мало уже почти не осталось!

*****

Одесская мама выговаривает сыну:

— Иди, женись, иди… Делай маму сиротой!

*****

— Фима! Такое счастье! Ты таки надыбал девушку?! Красивая? Так надо жениться!

— Так уже готовимся… Моя Циля ищет музыку и выбирает на украсить зал…

— А ты? Какие решаешь вопросы?

— Та… Бытовые… Переписываю имущество на родителей.

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