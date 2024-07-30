Анекдот дня: Как Фима готовится к свадьбе с Цилей

Анекдот дня: Как Фима готовится к свадьбе с Цилей

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!

— Денег много не бывает!
— Изя, я таки вам скажу, шо их и мало уже почти не осталось!

*****

Одесская мама выговаривает сыну:
— Иди, женись, иди… Делай маму сиротой!

*****

— Фима! Такое счастье! Ты таки надыбал девушку?! Красивая? Так надо жениться!
— Так уже готовимся… Моя Циля ищет музыку и выбирает на украсить зал…
— А ты? Какие решаешь вопросы?
— Та… Бытовые… Переписываю имущество на родителей.

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