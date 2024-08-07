Анекдот дня: Фіма хоче одружитися, а Роза не хоче за Додіка

Ранок добрий, безжурні одесити! Ну і всім, хто приєднався до таких, теж привіт! Сподіваємося, ніч у вас пройшла непогано, нехай і день виявиться вдалим і продуктивним. А щоб так і виявилося, почніть його з чашки ароматної кави, що бадьорить, і порції одеських анекдотів.
– Мойше, таки уявляєш, я закохався і хочу одружитися з нею! Їй 25, а мені 65, але я дуже багатий! Як ти думаєш, мої шанси збільшаться, якщо я скажу, що мені 55?
– Фіма, твої шанси збільшаться, якщо ти скажеш, що тобі 75!
***
– Додя, я не хочу виходити заміж за такого жмота, як ти! На, забирай свою каблучку!
– Розо, а де таки коробочка?
***
– Лікарю, моя дружина не може від мене завагітніти. Це в мене, мабуть, спадкове – у мого діда теж не було дітей.
– Вибачте, а ви звідки з’явилися?
– Я? Я з Одеси.
Ще більше анекдотів: