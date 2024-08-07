Анекдот дня: Фіма хоче одружитися, а Роза не хоче за Додіка

– Мойше, таки уявляєш, я закохався і хочу одружитися з нею! Їй 25, а мені 65, але я дуже багатий! Як ти думаєш, мої шанси збільшаться, якщо я скажу, що мені 55?

– Фіма, твої шанси збільшаться, якщо ти скажеш, що тобі 75!

***

– Додя, я не хочу виходити заміж за такого жмота, як ти! На, забирай свою каблучку!

– Розо, а де таки коробочка?

***

– Лікарю, моя дружина не може від мене завагітніти. Це в мене, мабуть, спадкове – у мого діда теж не було дітей.

– Вибачте, а ви звідки з’явилися?

– Я? Я з Одеси.

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