Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: экзамен, новая машина и первый муж жены

Анекдот дня: экзамен, новая машина и первый муж жены

Всем доброго утра! Вот вам несколько свежих анекдотов, чтобы начать день на позитиве с минуткой юмора.

Идет экзамен в Одесском университете. Преподаватель спрашивает студента:

— Что такое бином Ньютона?

— Это когда один одессит должен другому два рубля, а тот ему говорит: «Давай забудем об этом!»

*****

— Знаешь, я вчера купил себе новую машину.

— И как она?

— Да просто супер! Я еду по Дерибасовской, а все мне сигналят и машут руками.

— А ты что?

— А я тоже им машу и кричу: «Спасибо, друзья! Я тоже рад вас видеть!»

*****

Еврей плачет над могилой:

— Ой-вей, почему же ты так рано умер? На кого ты меня оставил?

— О ком это вы так горюете? — спрашивает кладбищенский нищий.

— О первом муже своей жены.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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