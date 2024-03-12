Анекдот дня: экзамен, новая машина и первый муж жены

Всем доброго утра! Вот вам несколько свежих анекдотов, чтобы начать день на позитиве с минуткой юмора.
Идет экзамен в Одесском университете. Преподаватель спрашивает студента:
— Что такое бином Ньютона?
— Это когда один одессит должен другому два рубля, а тот ему говорит: «Давай забудем об этом!»
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— Знаешь, я вчера купил себе новую машину.
— И как она?
— Да просто супер! Я еду по Дерибасовской, а все мне сигналят и машут руками.
— А ты что?
— А я тоже им машу и кричу: «Спасибо, друзья! Я тоже рад вас видеть!»
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Еврей плачет над могилой:
— Ой-вей, почему же ты так рано умер? На кого ты меня оставил?
— О ком это вы так горюете? — спрашивает кладбищенский нищий.
— О первом муже своей жены.
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