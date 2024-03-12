Анекдот дня: іспит, нова машина і перший чоловік дружини

Йде іспит в Одеському університеті. Викладач запитує студента:

— Що таке біном Ньютона?

— Це коли один одесит винен іншому два рублі, а той йому каже: “Давай забудемо про це!”

*****

— Знаєш, я вчора купив собі нову машину.

— І як вона?

— Та просто супер! Я їду Дерибасівською, а всі мені сигналять і махають руками.

— А ти що?

— А я теж їм махаю і кричу: “Дякую, друзі! Я теж радий вас бачити!”

*****

Єврей плаче над могилою:

— Ой-вей, чому ж ти так рано помер? На кого ти мене залишив?

— Про кого це ви так сумуєте? — запитує цвинтарний жебрак.

— Про першого чоловіка своєї дружини.

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