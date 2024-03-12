Анекдот дня: іспит, нова машина і перший чоловік дружини

Усім доброго ранку! Ось вам кілька свіжих анекдотів, щоб почати день на позитиві з хвилинкою гумору.
Йде іспит в Одеському університеті. Викладач запитує студента:
— Що таке біном Ньютона?
— Це коли один одесит винен іншому два рублі, а той йому каже: “Давай забудемо про це!”
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— Знаєш, я вчора купив собі нову машину.
— І як вона?
— Та просто супер! Я їду Дерибасівською, а всі мені сигналять і махають руками.
— А ти що?
— А я теж їм махаю і кричу: “Дякую, друзі! Я теж радий вас бачити!”
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Єврей плаче над могилою:
— Ой-вей, чому ж ти так рано помер? На кого ти мене залишив?
— Про кого це ви так сумуєте? — запитує цвинтарний жебрак.
— Про першого чоловіка своєї дружини.
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