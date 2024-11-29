Анекдот дня: дешевое жилье возле моря

Одесский бизнесмен Циперович — молодому застенчивому секретарю-референту:

— Фима, принесите мене, пожалуйста, пепельницу!

— Яков Аронович, надо говорить «мне», — робко поправляет тот.

— А зачем? Если я приду в банк и скажу: «Дайте мене сто тысяч!», я таки получу их немедленно. А если вы туда пойдёте и скажете это ваше «мне» — ещё надо поглядеть, что из этого получится!

Вступительные экзамены на исторический факультет Одесского университета.

— Елена, из-за чего началась Троянская война?.. Ну, немного подскажу, из-за одной дамы. Как её звали?.. Но ведь её звали совсем как вас!

— Неужели Рабинович?

Одесса.

— Можно снять что-нибудь совсем близко к морю и недорого?

— Есть вариант. Я вам на буйке постелю.

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