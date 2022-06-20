Анекдот дня: почему плохо быть Макроном

Анекдот дня: бабник Фима и неунывающая Софочка Доброе утро, Одесса! Ну вот и дожили мы до воскресенья – дня… ну, если не веселья, то отдыха, «расслабона» и вкусняшек. И без воздушных тревог желательно. По крайней мере, этого желает всем «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: кто сбежал из зоопарка? Доброе утро, одесситы! «Одесская жизнь» желает всем сегодня плодотворно потрудиться и не забывать, что все плохое рано или поздно закончится. А пока что держимся, помогаем своим ближним и, конечно, нашим котикам из ВСУ. ПОДРОБНЕЕ