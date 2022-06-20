Анекдот дня: почему плохо быть Макроном

Доброе утро, Одесса! Стартует новая неделя, и мы продолжаем тему европейских лидеров. Канцлера Германии Шольца препарировали в прошлый раз. Сегодня настала очередь президента Франции Эммануэля Макрона.
Не будьте Макроном. Тратьте свою жизнь на разговоры только с близкими и любимыми людьми.
Доброе утро, Одесса! Ну вот и дожили мы до воскресенья – дня… ну, если не веселья, то отдыха, «расслабона» и вкусняшек. И без воздушных тревог желательно. По крайней мере, этого желает всем «Одесская жизнь».
Доброе утро, Одесса! Заканчивается рабочая неделя, но боевые действия, к сожалению, не прекращаются 24/7. Но каждый день приближает нашу победу. А еще ВСУ помогают сильные небесные покровители, например, святая Джавелин.
Доброе утро, одесситы! «Одесская жизнь» желает всем сегодня плодотворно потрудиться и не забывать, что все плохое рано или поздно закончится. А пока что держимся, помогаем своим ближним и, конечно, нашим котикам из ВСУ.