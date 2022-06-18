Анекдот дня: про что не стоит спрашивать женщину, мужчину и Шольца

Вот и наступили выходные. Минувшая неделя сложной, но закончилась неплохо: ВСУ потопили очередной русский военный корабль, а канцлер Германии посетил Украину. Как раз о нем и сегодняшний анекдот дня.
Никогда не спрашивай женщину о ее возрасте.
Мужчину – о его зарплате.
Шольца — дату поставки Украине тяжелого вооружения.
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