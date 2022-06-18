Анекдот дня: про что не стоит спрашивать женщину, мужчину и Шольца

Анекдот дня: кто сбежал из зоопарка? Доброе утро, одесситы! «Одесская жизнь» желает всем сегодня плодотворно потрудиться и не забывать, что все плохое рано или поздно закончится. А пока что держимся, помогаем своим ближним и, конечно, нашим котикам из ВСУ. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: хозяйке на заметку… Доброе утро, Одесса! Начинаем день традиционно с анекдота, не забываем помогать ВСУ и поддерживать близких. Не вешаем носа и уверенно идем к победе. ПОДРОБНЕЕ