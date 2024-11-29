Анекдот дня: дешеве житло біля моря

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!
Одеський бізнесмен Циперович — молодому сором’язливому секретареві-референтові:
— Фімо, принесіть мене, будь ласка, попільничку!
— Якове Ароновичу, треба говорити мені, — несміливо поправляє той.
— А навіщо? Якщо я прийду до банку і скажу: «Дайте мене сто тисяч!», то я отримаю їх негайно. А якщо ви туди підете і скажете це ваше мені — ще треба подивитися, що з цього вийде!
Вступні екзамени на історичний факультет Одеського університету.
— Олено, чому розпочалася Троянська війна?.. Ну, трохи підкажу, через одну даму. Як її звали?.. Але її звали зовсім як вас!
— Невже Рабінович?
Одеса.
— Чи можна зняти щось зовсім близько до моря і недорого?
— Є варіант. Я вам на буйку постіль.
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