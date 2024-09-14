Анекдот дня: что забыл купить мужчина на Привозе

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В Одессе:
— Скажите, этот трамвай идет в центр?
— Этот трамвай идет в центр, но сейчас он идет в парк.
— Тоже мне, нашел время для прогулок в рабочее время.
Встречаются на улице два старых одесских еврея.
— Фима! Как твои дела?
— Да, плохо, Яша!
— А что такое, что случилось?
— Вчера был в поликлинике, представляешь: давление 120 на 80, пульс — 60.
— Да ты что!? Так ведь и должно быть! Как у космонавта!
— Понимаешь, молодая, красивая врачиха берёт меня за руку, а у меня ни давление, ни пульс не поднимаются!
Одесса, Привоз. По рядам ходит мужчина с бумажкой.
— Мужчина, вы таки забыли купить лук!
— Но у меня лук не записан.
— Так идите, я вам допишу!
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