Анекдот дня: що забув купити чоловік на Привозі

Доброго ранку, читачі! Новий день настав, і ми раді запропонувати вам порцію свіжих і кумедних анекдотів. Почніть ранок з гарного сміху і заряджайтеся позитивом на весь день! Читайте, смійтеся і насолоджуйтеся!
В Одесі:
— Скажіть, цей трамвай іде в центр?
— Цей трамвай іде в центр, але зараз він іде в парк.
— Теж мені, знайшов час для прогулянок у робочий час.
Зустрічаються на вулиці два старих одеських єврея.
— Фімо! Як твої справи?
— Так, погано, Яшо!
— А що таке, що сталося?
— Учора був у поліклініці, уявляєш: тиск 120 на 80, пульс — 60.
— Та ти що!? Адже так і має бути! Як у космонавта!
— Розумієш, молода, красива лікарка бере мене за руку, а в мене ні тиск, ні пульс не піднімаються!
Одеса, Привоз. По рядах ходить чоловік із папірцем.
— Чоловіче, ви таки забули купити цибулю!
— Але в мене цибуля не записана.
— Так ідіть, я вам допишу!
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