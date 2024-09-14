Анекдот дня: що забув купити чоловік на Привозі

В Одесі:

— Скажіть, цей трамвай іде в центр?

— Цей трамвай іде в центр, але зараз він іде в парк.

— Теж мені, знайшов час для прогулянок у робочий час.

Зустрічаються на вулиці два старих одеських єврея.

— Фімо! Як твої справи?

— Так, погано, Яшо!

— А що таке, що сталося?

— Учора був у поліклініці, уявляєш: тиск 120 на 80, пульс — 60.

— Та ти що!? Адже так і має бути! Як у космонавта!

— Розумієш, молода, красива лікарка бере мене за руку, а в мене ні тиск, ні пульс не піднімаються!

Одеса, Привоз. По рядах ходить чоловік із папірцем.

— Чоловіче, ви таки забули купити цибулю!

— Але в мене цибуля не записана.

— Так ідіть, я вам допишу!

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