Анекдот дня: в чем суть одесского юмора

На одесском сайте знакомств:

Фима: Мы ищем хорошую, непьющую и некурящую жену.

Сара: Хм-м… Ищем? Вас много?

Фима: Да как вам сказать… Я и моя мама Роза Марковна.

Одесса. Рыбный ряд на Привозе. Продавец:

— Женщина, что вы думаете!? Берите! Таки живой карп! Пять минут назад только плавал!

— А почему он не двигается, и жабры у него какие-то бледные?

— Мадам, он застыл и побледнел от волнения при виде вашей ослепительной красоты.

В чём суть одесского юмора?

Это сказать, недоговорив, и понять недослушав.

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