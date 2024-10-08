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Анекдот дня: в чем суть одесского юмора

Анекдот дня: в чем суть одесского юмора

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!

На одесском сайте знакомств:
Фима: Мы ищем хорошую, непьющую и некурящую жену.
Сара: Хм-м… Ищем? Вас много?
Фима: Да как вам сказать… Я и моя мама Роза Марковна.

Одесса. Рыбный ряд на Привозе. Продавец:
— Женщина, что вы думаете!? Берите! Таки живой карп! Пять минут назад только плавал!
— А почему он не двигается, и жабры у него какие-то бледные?
— Мадам, он застыл и побледнел от волнения при виде вашей ослепительной красоты.

В чём суть одесского юмора?
Это сказать, недоговорив, и понять недослушав.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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