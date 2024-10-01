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Анекдот дня: что вырвала молодёжная сборная Украины по футболу

Анекдот дня: что вырвала молодёжная сборная Украины по футболу

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь и наслаждайтесь!

Одесса. Мужчина на Староконном рынке приценивается к волнистым попугайчикам…
— А будут ли эти попугайчики щебетать? А разговаривать?
— Молодой человек! Вы меня спросили, и я вам таки скажу. Вы женаты?
— Ну да, конечно…
— И вам мало?

В небольшом офисе звонит телефон. Мужчина поднимает трубку:
— Алло!
Голос с характерным одесским акцентом:
— О! Шо таки за незнакомый голос? Не узнаю!..
— А вам кто нужен?
— Люся.
— Вы ошиблись номером, — кладёт трубку.
Через минуту опять звонок, мужчина берёт трубку:
— Да…
— О, Люся, это опять не ты?!

Яков Моисеевич Рабинович читает в газете «Одесская жизнь»:
«Молодёжная сборная Украины по футболу вчера в тяжелейшей борьбе вырвала очко у Лихтенштейна».
— Боже мой, вот молодёжь пошла — бедному еврею уже и на улицу не выйти!

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Редакция ПРОФИЛЬ
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