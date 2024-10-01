Анекдот дня: что вырвала молодёжная сборная Украины по футболу

Одесса. Мужчина на Староконном рынке приценивается к волнистым попугайчикам…

— А будут ли эти попугайчики щебетать? А разговаривать?

— Молодой человек! Вы меня спросили, и я вам таки скажу. Вы женаты?

— Ну да, конечно…

— И вам мало?

В небольшом офисе звонит телефон. Мужчина поднимает трубку:

— Алло!

Голос с характерным одесским акцентом:

— О! Шо таки за незнакомый голос? Не узнаю!..

— А вам кто нужен?

— Люся.

— Вы ошиблись номером, — кладёт трубку.

Через минуту опять звонок, мужчина берёт трубку:

— Да…

— О, Люся, это опять не ты?!

Яков Моисеевич Рабинович читает в газете «Одесская жизнь»:

«Молодёжная сборная Украины по футболу вчера в тяжелейшей борьбе вырвала очко у Лихтенштейна».

— Боже мой, вот молодёжь пошла — бедному еврею уже и на улицу не выйти!

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