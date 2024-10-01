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Анекдот дня: що вирвала молодіжна збірна України з футболу

Анекдот дня: що вирвала молодіжна збірна України з футболу

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки – ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся і насолоджуйтеся і насолоджуйтеся!

Одеса. Чоловік на Староконному ринку прицінюється до хвилястих папужок.
— А чи ці папужки щебетатимуть? А розмовляти?
— Молодий чоловік! Ви мене запитали, і я вам скажу. Ви одружені?
— Так, звичайно…
— І вам мало?

У невеликому офісі дзвонить телефон. Чоловік піднімає слухавку:
— Алло!
Голос із характерним одеським акцентом:
— О! Що за незнайомий голос? Не впізнаю!
— А хто вам потрібний?
— Люся.
— Ви помилилися номером, — кладе слухавку.
Через хвилину знову дзвінок, чоловік бере слухавку:
— Так…
— О, Люсю, це знову не ти?

Яків Мойсейович Рабінович читає в газеті «Одеське життя»:
«Молодіжна збірна України з футболу вчора у найважчій боротьбі вирвала очко у Ліхтенштейну».
— Боже мій, ось молодь пішла — бідолашному єврею вже й на вулицю не вийти!

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Редакція ПРОФІЛЬ
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