Анекдот дня: що вирвала молодіжна збірна України з футболу

Одеса. Чоловік на Староконному ринку прицінюється до хвилястих папужок.

— А чи ці папужки щебетатимуть? А розмовляти?

— Молодий чоловік! Ви мене запитали, і я вам скажу. Ви одружені?

— Так, звичайно…

— І вам мало?

У невеликому офісі дзвонить телефон. Чоловік піднімає слухавку:

— Алло!

Голос із характерним одеським акцентом:

— О! Що за незнайомий голос? Не впізнаю!

— А хто вам потрібний?

— Люся.

— Ви помилилися номером, — кладе слухавку.

Через хвилину знову дзвінок, чоловік бере слухавку:

— Так…

— О, Люсю, це знову не ти?

Яків Мойсейович Рабінович читає в газеті «Одеське життя»:

«Молодіжна збірна України з футболу вчора у найважчій боротьбі вирвала очко у Ліхтенштейну».

— Боже мій, ось молодь пішла — бідолашному єврею вже й на вулицю не вийти!

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