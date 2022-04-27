Анекдот дня: о русских кораблях и европейских странах

Приветствуем вас, одесситы! Надеемся, сегодняшний день будет спокойным и обойдется без неприятных «сюрпризов» со стороны рашистов. И не забываем, что посмеяться над врагом – наполовину его победить.
Сегодня «Одесская жизнь» предлагает снова вспомнить русский корабль и куда его послали.
– Почему европейские страны дружно закрывают порты для российских кораблей?
– Никто не хочет, чтобы другие думали, что их страна является именно тем местом, куда русский корабль послали!
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Фото Марии Котовой