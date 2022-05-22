Анекдот дня: как «асвабадители» возвращаются домой?

Доброе утро, Одесса! Сегодня воскресенье, а значит никуда не надо торопиться и можно поспать чуть подольше (это если воздушных тревог не будет, конечно), а после немного «позависать» в интернете, но не вбирать в себя новостной негатив, а немного расслабиться, например, почитать анекдоты.
Свой традиционный утренний анекдот предлагает и «Одесская жизнь». Желаем вам хорошенько сегодня отдохнуть, но на пляжи – ни ногой!..
…Возвращаются из Украины домой: псковский десантник, кадыровский тиктокер, московский генерал, бурятский танкист, ростовский казак.
Вопрос: кто за рулем?
Правильный ответ: водитель рефрижератора.
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