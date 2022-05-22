Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как «асвабадители» возвращаются домой?

Анекдот дня: как «асвабадители» возвращаются домой?

Доброе утро, Одесса! Сегодня воскресенье, а значит никуда не надо торопиться и можно поспать чуть подольше (это если воздушных тревог не будет, конечно), а после немного «позависать» в интернете, но не вбирать в себя новостной негатив, а немного расслабиться, например, почитать анекдоты.

Свой традиционный утренний анекдот предлагает и «Одесская жизнь». Желаем вам хорошенько сегодня отдохнуть, но на пляжи – ни ногой!..

…Возвращаются из Украины домой: псковский десантник, кадыровский тиктокер, московский генерал, бурятский танкист, ростовский казак.

Вопрос: кто за рулем?

Правильный ответ: водитель рефрижератора.

Карикатура груз200

Еще анекдоты:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
  • Анекдот дня: какой выбор есть у русских солдат?
    Анекдот дня: какой выбор есть у русских солдат?

    Доброе утро, на связи украинская Одесса! Юмор — это хороший способ держать себя в тонусе и находить силы бороться дальше. И скорость появления новых анекдотов это только подтверждает.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: как технари и гуманитарии отвечают на вопрос — сколько погибло рашистов?
    Анекдот дня: как технари и гуманитарии отвечают на вопрос — сколько погибло рашистов?

    Пока рашисты мечтают о захвате Украины, украинцы активно шутят об их недальновидности, глупости и даже о смерти. Ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга от влияния негатива.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: как воюют бандеровцы?
    Анекдот дня: как воюют бандеровцы?

    Доброе утро, Одесса! Сегодня синоптики обещают нам нехорошую погоду, а рашисты не прекращают грозить ракетами. Но мы не унываем, поскольку понимаем: вся их злоба – от бессилия нас одолеть.
    «Одесская жизнь» предлагает начать утро с очередного весьма актуального анекдота.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: путин и Финляндия в НАТО
    Анекдот дня: путин и Финляндия в НАТО

    Доброе утро, одесситы! Сегодня, как ожидается, в Одессе будет греметь… Но не пугайтесь: это всего лишь весенняя гроза. Хотя и та, другая «гроза», увы, остается в силе… Но мы, как обычно, бодрости духа не теряем. А для зарядки позитива «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию новый анекдот военных дней.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: откуда в Украине появились фашисты
    Анекдот дня: откуда в Украине появились фашисты

    Доброе утро, мы из Одессы! Рашисты бесятся, хотят сорвать нам курортный сезон. Рушат базы отдыха и рестораны, морские мины на пляжи подбрасывают. Но, одесситов не запугать, мы только злее с каждой ракетой становимся. Создаем новые анекдоты и с каждым днем приближаем победу Украины.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить