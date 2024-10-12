Анекдот дня: что такое одесский наркоз

Одесса. По Привозу идёт тучная дама, а в двух шагах за ней плетётся с огромными сумками худосочный муж. За хлястик одной из сумок держится, болтаясь в разные стороны, ребёнок. Мужчина печально говорит:

— Фима, таки поверь моему опыту: никогда не женись!

Мальчик долго думает, ковыряясь пальчиком свободной руки в носу, а потом резонно спрашивает:

— Папа, а с кем я тогда буду делиться своим горьким опытом?

Когда-то давно было сказано на Привозе:

— Вы имели что мне сказать?

Вот так в Одессе и зародилась грамматическая структура английского языка!

Редактор одесских СМИ на планёрке воспитывает сотрудников:

— Сколько можно употреблять слово «местный»? Местные власти, местное начальство!.. Лучше указывать название города.

На следующий день он прочитал в разделе «Городская хроника»: «Пострадавший в ДТП был доставлен в больницу, где ему сделали операцию под одесским наркозом».

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