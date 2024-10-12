Анекдот дня: що таке одеський наркоз

Одеса. По Привозу йде огрядна дама, а за два кроки за нею плететься з величезними сумками худорлявий чоловік. За хлястик однієї з сумок тримається, бовтаючись у різні боки, дитина. Чоловік сумно каже:

— Фіма, таки повір моєму досвіду: ніколи не одружуйся!

Хлопчик довго думає, длубаючись пальчиком вільної руки в носі, а потім резонно запитує:

— Тату, а з ким я тоді ділитимуся своїм гірким досвідом?

Колись давно було сказано на Привозі:

— Ви мали що сказати?

Отак в Одесі й зародилася граматична структура англійської мови!

Редактор одеських ЗМІ на планерці виховує співробітників:

— Скільки можна вживати слово місцевий? Місцева влада, місцеве начальство!.. Краще вказувати назву міста.

Наступного дня він прочитав у розділі «Міська хроніка»: «Потерпілого у ДТП було доставлено до лікарні, де йому зробили операцію під одеським наркозом».

У нас є й інші анекдоти: