Анекдот дня: случай в одесском магазине

Доброе утро, Одесса! Ну, вот и лето пролетело как один миг, а многие и не заметили. Да, к тому же, в этот раз ни на пляже (по крайней мере, людям здравомыслящим) побывать не удалось, ни в море окунуться. Ну и как тут не… Скажем так, не высказать свое огорчение в нецензурной форме?!
Однако сильно расстраиваться все же не стоит – ведь и в осени есть много хорошего. Ну а лето… Следующее лето будет намного лучше, мы гарантируем это.
Доброе утро, Одесса! Как всегда неожиданно закончилось лето. Сегодня последний его день, а заодно и последний день жаркой погоды. Завтра станет прохладнее. А пока не теряем концентрации, в том числе и на дороге.
Мы используем файлы куки для наилучшего представления нашего сайта. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование. Также вы можете ознакомиться с нашей политикой конфиденциальности.ПринятьНет