Анекдот дня: случай в одесском магазине

Доброе утро, Одесса! Ну, вот и лето пролетело как один миг, а многие и не заметили. Да, к тому же, в этот раз ни на пляже (по крайней мере, людям здравомыслящим) побывать не удалось, ни в море окунуться. Ну и как тут не… Скажем так, не высказать свое огорчение в нецензурной форме?!

Однако сильно расстраиваться все же не стоит – ведь и в осени есть много хорошего. Ну а лето… Следующее лето будет намного лучше, мы гарантируем это.

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