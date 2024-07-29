Анекдот дня: что ищет Розочка вне дома и чем удивлены туристы

Всем привет и понедельника легкого, приятного, плодотворного, не слишком жаркого, но и не очень-то дождливого! Ну и конечно же – настроя позитивного, который, несомненно, обеспечит вкусный и сытный завтрак, чашка ароматного кофе или еще какого напитка бодрящего и порция доброго одесского юмора от «Одесской жизни».
– Ребекка Моисеевна, позовите таки Розочку!
– Её нет дома.
– И где же она опять шляется?
– Шо значит «шляется»? Ищет выйти замуж!
***
Израиль. Иерусалим. Туристы заселяются в отель, спрашивают на ресепшене:
– А когда у вас подают еду?
– Завтрак с семи до одиннадцати, ланч с полудня до трех часов и ужин с семи часов до девяти вечера.
– Боже! Остается так мало времени на осмотр города!
***
Фима, таки говорят, шо ты начал учить английский?
– Ес.
И сколько же слов ты уже знаешь?
– Ту.
Всего два?
– Ес.
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