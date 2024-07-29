Анекдот дня: что ищет Розочка вне дома и чем удивлены туристы

– Ребекка Моисеевна, позовите таки Розочку!

– Её нет дома.

– И где же она опять шляется?

– Шо значит «шляется»? Ищет выйти замуж!

***

Израиль. Иерусалим. Туристы заселяются в отель, спрашивают на ресепшене:

– А когда у вас подают еду?

– Завтрак с семи до одиннадцати, ланч с полудня до трех часов и ужин с семи часов до девяти вечера.

– Боже! Остается так мало времени на осмотр города!

***

Фима, таки говорят, шо ты начал учить английский?

– Ес.

И сколько же слов ты уже знаешь?

– Ту.

Всего два?

– Ес.

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