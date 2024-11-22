Анекдот дня: чего желает Рабинович в банке

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На одесской таможне.
— Что вы везёте, гражданин Рабинович? Оружие, наркотики есть?
— Сейчас я посмотрю, просто мне мама чемодан собирала…
Одесса. Привоз, Продавец — покупателю:
— Вы шо думаете, я про свой товар вру? Да я даже говорю вам хуже, чем оно есть на самом деле!
Банк в Одессе. Служащий, открыв окошко кассы:
— Желаете что-нибудь?
Рабинович, очень дружелюбно:
— Всех благ!
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