Анекдот дня: чего желает Рабинович в банке

На одесской таможне.

— Что вы везёте, гражданин Рабинович? Оружие, наркотики есть?

— Сейчас я посмотрю, просто мне мама чемодан собирала…

Одесса. Привоз, Продавец — покупателю:

— Вы шо думаете, я про свой товар вру? Да я даже говорю вам хуже, чем оно есть на самом деле!

Банк в Одессе. Служащий, открыв окошко кассы:

— Желаете что-нибудь?

Рабинович, очень дружелюбно:

— Всех благ!

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