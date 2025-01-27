И сегодня мы таки узнаем, что за письмо принесли Моне, какое свое дело есть у тети Цили и чем недоволен Яша:

Моня! Тебе сегодня принесли письмо с пометкой «Лично»!

– Та ты шо, Цилечка?! И шо же там пишут?

***

– Тётя Циля, таки чем вы занимаетесь в Одессе?

– У меня свое дело!

– И шо такое?

– Мы с соседками делаем у подъезда новости!

***

– Яша, зачем Ви так некрасиво выражаетесь матом при нашем маленьком Лёвочке?

– Я не матерюсь, Роза Исааковна! Я таки читаю слова, шо нацарапал ваш Лёвочка на моей машине!

***

– Мама это Фира, она таки прекрасно готовит, любит чистоту, очень заботливая…

– Прекрасно Абраша, за двадцать долларов пусть приходит к нам по вторникам и четвергам…

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