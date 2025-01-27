И сегодня мы таки узнаем, что за письмо принесли Моне, какое свое дело есть у тети Цили и чем недоволен Яша:
Моня! Тебе сегодня принесли письмо с пометкой «Лично»!
– Та ты шо, Цилечка?! И шо же там пишут?
***
– Тётя Циля, таки чем вы занимаетесь в Одессе?
– У меня свое дело!
– И шо такое?
– Мы с соседками делаем у подъезда новости!
***
– Яша, зачем Ви так некрасиво выражаетесь матом при нашем маленьком Лёвочке?
– Я не матерюсь, Роза Исааковна! Я таки читаю слова, шо нацарапал ваш Лёвочка на моей машине!
***
– Мама это Фира, она таки прекрасно готовит, любит чистоту, очень заботливая…
– Прекрасно Абраша, за двадцать долларов пусть приходит к нам по вторникам и четвергам…
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