Анекдот дня: что для Семёна Марковича хорошая примета

У одесского долгожителя спрашивают:

— Семён Маркович, а вы верите в приметы?

— Смотря в какие.

— Ну вот, например, проснулись вы утром, а за окном…

— В моём возрасте, деточка, если проснулся утром — это уже хорошая примета…

Беседуют два интеллигентных одессита.

— При коммунизме у меня будет свой самолёт.

— Зачем он вам, Семён Маркович?

— Ну что вы, Яков Аронович! А вот, скажем, в Калуге муку дают. Два часа лёта, и я там.

Две пожилые одесситки втискиваются в переполненный автобус — одна в переднюю дверь, другая — в заднюю.

Одна кричит:

— Циля, тебе есть на чём сидеть?

— Есть!

— А чего не садишься?

— Так мест же нету!

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