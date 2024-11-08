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Анекдот дня: что для Семёна Марковича хорошая примета

Анекдот дня: что для Семёна Марковича хорошая примета

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь и наслаждайтесь!

У одесского долгожителя спрашивают:
— Семён Маркович, а вы верите в приметы?
— Смотря в какие.
— Ну вот, например, проснулись вы утром, а за окном…
— В моём возрасте, деточка, если проснулся утром — это уже хорошая примета…

Беседуют два интеллигентных одессита.
— При коммунизме у меня будет свой самолёт.
— Зачем он вам, Семён Маркович?
— Ну что вы, Яков Аронович! А вот, скажем, в Калуге муку дают. Два часа лёта, и я там.

Две пожилые одесситки втискиваются в переполненный автобус — одна в переднюю дверь, другая — в заднюю.
Одна кричит:
— Циля, тебе есть на чём сидеть?
— Есть!
— А чего не садишься?
— Так мест же нету!

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