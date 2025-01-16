Муж и жена, карикатура
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

И сегодня мы узнаем мудрый совет от мадам Марик, а также как в Одессе борются со скукой, ну и еще кое-что:

От Мадам Марик:
– Если честно, шоппинг куда лучше, чем психотерапия. Цена одна, но вы таки остаетесь с платьем.

Одесский анекдот

***
Только в Одессе на жалобу «Мне скучно» вам скажут: «Купите пианино!»

***
– Сара, ты представляешь, учёные выяснили, шо мужчина в день произносит около 4000 слов, а женщины таки более 8000.
Сара с кухни:
– Это всё потому, шо вам, подлецам, всё по два раза надо повторять!
– Шо?

Одесский анекдот: Фима и женщина

Читайте и другие наши анекдоты:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме