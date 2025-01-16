И сегодня мы узнаем мудрый совет от мадам Марик, а также как в Одессе борются со скукой, ну и еще кое-что:

От Мадам Марик:

– Если честно, шоппинг куда лучше, чем психотерапия. Цена одна, но вы таки остаетесь с платьем.

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Только в Одессе на жалобу «Мне скучно» вам скажут: «Купите пианино!»

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– Сара, ты представляешь, учёные выяснили, шо мужчина в день произносит около 4000 слов, а женщины таки более 8000.

Сара с кухни:

– Это всё потому, шо вам, подлецам, всё по два раза надо повторять!

– Шо?

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