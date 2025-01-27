І сьогодні ми таки дізнаємося, що за листа принесли Моне, яка така своя справа є у тітки Цілі і чим незадоволений Яша:

– Моня! Тобі сьогодні принесли листа з позначкою «Особисто»!

– Та ти шо, Цілечко?! І шо там пишуть?

***

– Тітонько Цилю, таки чим ви займаєтеся в Одесі?

– У мене своя справа!

– І шо таке?

– Ми з сусідками робимо біля під’їзду новини!

***

– Яша, навіщо Ви так негарно висловлюєтеся матом при нашому маленькому Льовочці?

– Я не матюкаюся, Роза Ісааківна! Я таки читаю слова, що надряпав ваш Льовочка на моїй машині!

***

– Мама це Фіра, вона таки чудово готує, любить чистоту, дуже дбайлива…

– Чудово, Абраша, за двадцять доларів нехай приходить до нас по вівторках і четвергах…

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