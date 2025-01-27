І сьогодні ми таки дізнаємося, що за листа принесли Моне, яка така своя справа є у тітки Цілі і чим незадоволений Яша:
– Моня! Тобі сьогодні принесли листа з позначкою «Особисто»!
– Та ти шо, Цілечко?! І шо там пишуть?
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– Тітонько Цилю, таки чим ви займаєтеся в Одесі?
– У мене своя справа!
– І шо таке?
– Ми з сусідками робимо біля під’їзду новини!
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– Яша, навіщо Ви так негарно висловлюєтеся матом при нашому маленькому Льовочці?
– Я не матюкаюся, Роза Ісааківна! Я таки читаю слова, що надряпав ваш Льовочка на моїй машині!
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– Мама це Фіра, вона таки чудово готує, любить чистоту, дуже дбайлива…
– Чудово, Абраша, за двадцять доларів нехай приходить до нас по вівторках і четвергах…
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