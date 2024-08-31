Анекдот дня: как Фая имеет своё здоровье

На Привозе:

— Циля, а шо, помидоры уже хорошие, или потом дешевле будут?

— Скажите, пожалуйста, молодой человек, я на этой маршрутке до Привоза доеду?

— Мадам, зачем таки вам этот Привоз?! Такая хорошая погода — езжайте на море!

На Ришельевской случайно встретились две старушки.

Одна другую спрашивает:

— И шо, Фая, как вы имеете своё здоровье?

— Ой, Розочка, как оно меня имеет!

У нас есть и другие анекдоты: