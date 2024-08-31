Анекдот дня: как Фая имеет своё здоровье

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На Привозе:
— Циля, а шо, помидоры уже хорошие, или потом дешевле будут?
— Скажите, пожалуйста, молодой человек, я на этой маршрутке до Привоза доеду?
— Мадам, зачем таки вам этот Привоз?! Такая хорошая погода — езжайте на море!
На Ришельевской случайно встретились две старушки.
Одна другую спрашивает:
— И шо, Фая, как вы имеете своё здоровье?
— Ой, Розочка, как оно меня имеет!
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