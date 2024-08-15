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Анекдот дня: как одесский депутат пенсионерку удивил

Анекдот дня: как одесский депутат пенсионерку удивил

Утро доброе, одесситы! И пусть оно, да и весь день будет исключительно добрым и позитивным, несмотря и невзирая ни на что! И давайте-ка начнем этот день и традиционной порции доброго одесского юмора.

…Да, есть за что ругать наших депутатов, но вот одним из них пожилая одесситка, судя по всему, осталась весьма довольна. А вот Сара очень даже недовольна. Причем не только своей старой… (или не совсем) соседкой…

***
Одесситка-пенсионерка мадам Марик с удивлением рассматривала содержимое пакета помощи от депутата. Красная и черная икра, сырокопченая колбаса, хамон и балык, французский сыр, фрукты, семга и омары, коньяк, шампанское и текила…
А в это же время, жена депутата с не меньшим удивлением рассматривала пакет, привезенный мужем домой к ужину. Пачка сахара, бутылка масла, килограмм пшена и банка кильки в томате…

***
Ругаются две одесситки.
– Ах, ты старая проститутка!
Вторая, очень оскорбленно:
– Сара! Я тебя не понимаю, причем здесь возраст?!

***
Сара с Абрамом собираются в гости.
Сара:
– Если бы ты только знал, дорогой, как мне не хочется идти к Абрамовичам!
– Что ты! – отозвался Абрам. – Ты только представь себе, как они обрадуются, если мы не придем.
– Да, ты прав. Надо идти…

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Редакция ПРОФИЛЬ
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