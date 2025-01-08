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Анекдот дня: чим гарний мамин холодець

Анекдот дня: чим гарний мамин холодець

Ранок добрий, безжурні одесити! Ну що – насвяткувалися?.. Ні? Ну а що заважає продовжити? Тим паче що і страви святкові напевно ще не всі з’їдені, наприклад, холодець… Ну, тобто ви зрозуміли, що чергова порція одеського гумору від «Одесской жизни» вам таки забезпечена?

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– Мамо, ви холодець варите?

– А шо?

– Та ні шо. Я просто так спитав.

– Ага, просто так. А що без холодця вже до мами йти не треба?

– Чому не треба? Треба. Ще як треба. Просто хрін до холодця я вже купив.

– Краще б ти купив до холодця голяшку. Отже, хрін завжди з тобою.

– То варите чи де?

– Вже навіть розлила.

– Як це? На розливі я завжди стою. У мене рука легка.

– Це в тебе голова легка, бо без мізків. Розливають не тока у рУмки. Холодець розливають у тарЄлки.

– Так що можна йти … вже ….?

– Тиц-Дріц. Холодець ще застигнути повинен.

– Ой мамо, я ваш холодець і не застиглий можу з’їсти. Було б чимось запитати.

– От жеж нетерплячка напала. Я тоді наступного разу варити холодець не буду. Приготую тобі на тарілочці яловичу голяшку сиру, намажеш її хріном і хвостом будеш виляти, як Шарик… задоволений.

– Мамо, якщо ви скажете, що це треба для справи. Я готовий. Пам’ятаєте, як ви мене нагодували розсольником, а це був не розсольник, а просто суп, тока трохи підкислий? То я ж вас не продав!

– Во-во… П’ять років минуло, а я досі розраховуюсь.

Марина ГАРНИК

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