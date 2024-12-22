Анекдот дня: что происходит на кухне у Лары?

И сегодня нас ждет очередная история из жизни одесситов. Давайте-ка заглянем на кухню Лары вместе с ее свекровью и узнаем, шо она такое сотворила для порадовать своих близких:

…Лара! Божечки, а шо случилось с кухней? Ты решила найти прошлогодний снег? Или начала рыть окопы для третьей мировой войны? Ты искала клад? Шо за квест? Шо ты делала??? Го-то-вила ку-шать!!! Я даже боюсь спросить название блюда. Это шо-то из области научной фантастики, однозначно. Не? А шо? Латкес! Лара, а и де ты взяла рЭцЭпт такого оригинального латкеса? Де? Серафима дала… Понятно. Эта старая грымза совсем берега попутала. И и де твой… латкес? Не боись. Я прошла через тернии к звёздам. Я всё могу. Даааа. Внешне так себе… подошва. Давай вилку, буду изучать внутренний мир. Даааа. Лара, деточка, ну шо тИбе сказать, шобы не обидеть твою тонкую душевную организацию… Борюсику это кушать не давай. Евойная организация… душевная ещё тоньше, чем твоя. И потом… зачем нам общая очередь в уборную. А вот Серафиму можешь угостить. Она всё равно животом мучается…. Лара, и де бумажка с рЭцЭптом, будем исправлять… Тааак. 4 штуки картофеля потереть на тёрке. Правильно. Выложить на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Тоже правильно. + 2 яйца+ соль, перец + 1 чайная ложка крахмала. Перемешать. И жарить на подсолнечном масле… Лара, вымой руки и своим почерком допиши, шо …плюс секретный ингридиент! Две ложки сметаны. И!!! Лара! Одну луковицу! Или на тёрке или на мясорубке. Но! Де ж порылась собака? Серафимин рецепт, в принципе, не так уж и плох. Нет, Лара! Твои руки нормальные. Нет! Они с нужного места. И место это тоже нормальное. Я поняла! Это виновата картошка. Явно! ТИбе подсунули несвЭжую картошку. Поняла? Так всем и говори. Неси Серафиме тарЭлочку. Та ложь по-больше… всё равно выкидывать…. Иди, иди. Я сварю кофе, а то ещё тут, на кухне уборку генеральную надо сделать… И на ужин шо- нибудь придумать.

Марина ГАРНИК

Иллюстрация Ирины Бабиченко

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